Polícia Civil integra coordenação e grupo de instrutores na formação de alunos do Instituto Socioeducativo do Acre

Nos próximos meses, 292 agentes socioeducativos estarão aptos a fazer parte da Segurança Pública do Acre. Trata-se de um grupo de alunos que frequentam o curso de formação, participando de aulas práticas e teóricas ministradas pelo Grupo de Treinamento Policial (GTP).

O GTP é um núcleo pertencente ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) e desenvolve disciplinas e metodologias para a formação dos alunos que estão se formando, como: Estágio Técnico Policial (ETP), Curso de Formação de Supervisores de Turma, Curso de Técnicas de Escolta, Curso de Atendimento ao Público, Curso de Libras e Curso de Arma de Eletrocondutividade, entre outros.

De acordo com o comissário de Polícia Civil Marcos Aurélio Pina, um dos fundadores do GTP, a integração entre as forças de Segurança Pública sempre foi um dos objetivos do governo Gladson Cameli, que tem apresentado significativa redução nos índices de crimes violentos nos últimos anos no Acre.

“Essas técnicas, além de preparar o profissional para viver o dia a dia nas ruas, quartéis, delegacias e presídios, visam manter sempre a harmonia e a troca de conhecimentos entres os agentes de Segurança Pública. Estrategicamente, os instrutores que formam os alunos no Cieps são servidores das forças de segurança do Estado”, explicou Pina.

