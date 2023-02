PM recupera veículo roubado de motorista de aplicativo

- Publicidade -

Militares do 3° Batalhão PM recuperaram um veículo roubado, na noite de sexta-feira, 03, a vítima era motorista de aplicativo, o carro foi encontrado no Irineu Serra.

Populares avistaram quando o motorista foi lançado para fora do veículo, os policiais faziam patrulhamento quando foram informados do fato, de imediato seguiram o carro, nas proximidades do Irineu Serra, em um ramal, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram para uma área de mata.

Na delegacia a vítima informou que aceitou uma corrida no bairro Calafate, levando 4 pessoas, e ao chegar no Wanderley Dantas foi anunciado o crime.

Os policiais encaminharam o veículo recuperado à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

