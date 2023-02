PM e Polícia Civil prendem suspeito de cometer três tentativas de homicídio em Sena Madureira

- Publicidade -

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar por meio do 8°BPM, e a Polícia Civil, resultou na prisão de um homem suspeito de cometer ao menos três tentativas de homicídio em Sena Madureira em menos de um mês.

A operação foi realizada ontem (06), em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela comarca do Município. De acordo com informações repassadas pelas forças de segurança, o criminoso é o responsável pelas tentativas de homicídios ocorrida na rua Siqueira Campos, no dia 21 de Janeiro, quando um homem e uma criança de apenas 2 anos de idade foram baleados.

Também contra ele pesa a acusação de tentar matar um jovem com três tiros na madrugada desta segunda-feira (06) em uma via do bairro Eugênio Areal.

O criminoso foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, e em seguida foi conduzido ao Presídio Evaristo de Moraes, onde ficará a disposição da justiça.