PM apreende mais de três quilos de drogas na BR-364

- Publicidade -

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam na manhã deste sábado, 11, mais de três quilos de drogas. O fato ocorreu na BR 364, após buscas em um ônibus. Ninguém foi preso.

Diante de denúncias, que davam conta de que uma passageira estaria transportando drogas em um ônibus, os militares realizaram a averiguação.

A equipe localizou o ônibus no Posto Igarapé Preto II. Com apoio do Canil e do Pelotão Ambiental, guarnição de Rádio Patrulha localizou a mochila, sendo encontrado em seu interior 4 volumes esféricos, contendo drogas.

Na delegacia foi possível realizar a pesagem da droga, sendo totalizado 3 quilos e 180 gramas.

Com informações A Gazeta do Acre