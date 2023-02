Pix: após instabilidade, BC afirma que sistema voltou a funcionar

- Publicidade -

Após o Pix cair na noite desta sexta-feira (3/2), o Banco Central do Brasil confirmou instabilidade nos sistemas responsáveis pelo método de pagamento, acrescentando que a situação foi normalizada posteriormente. A mensagem de erro foi exibida aos usuários desta modalidade por cerca de 1h15, impedindo pagamentos e transferências.

“Os sistemas do Banco Central do Brasil responsáveis pelo processamento do Pix apresentaram instabilidade entre 20h32 e 21h45. A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade”, informou o Banco Central do Brasil.

O Pix é a modalidade de pagamento mais popular do Brasil desde novembro do ano passado. Dessa forma, aos primeiros sinais de instabilidade, usuários recorreram ao Google para entender o ocorrido. As pesquisas por “Pix” cresceram 970% na plataforma de buscas.

Até então sem resposta, os adeptos do método de pagamentos usaram as redes sociais para reclamar da queda do sistema e fazer memes sobre a situação.

Lançado em novembro de 2020, o Pix se popularizou como um método de pagamentos fácil, instantâneo e disponível 24h. Em novembro, foram contabilizadas pela Febraban mais de 26 bilhões de transações usando esse sistema, o que significa uma movimentação de quase R$ 13 trilhões.

Relatório do banco UBS BB, em tempo, revelou que o Pix só não é aceito em 4% dos estabelecimentos comerciais brasileiros. Há um ano, ‘apenas’ 68% dos estabelecimentos disponibilizavam a opção de pagar com uma chave ou com o QR Code. Dessa forma, a participação do Pix nas vendas subiu de 2% em 2021 para 14% em 2022.

