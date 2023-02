Pilotos avistam OVNI sobrevoando cidade russa durante visita de Putin

- Publicidade -

Pilotos russos alegam ter visto uma nave misteriosa que “mudou de cor e altitude” no céu enquanto o líder fazia um discurso preocupante para o Ocidente, no qual Putin ameaçou o mundo com um ataque nuclear.

Um relatório compartilhado na rede de mídia social Telegram noticiou que o objeto voador não identificado foi reportado às autoridades de aviação por tripulações de quatro aviões distintos.

O relatório dizia: “A tripulação de um Airbus A321 da S7 Airlines, operando o voo S72046 de Sochi para Moscou, 12 minutos antes de chegar a Volgogrado a uma altitude de 10.000 metros, relatou que observou um objeto voador não identificado em ângulo reto com o avião, do lado esquerdo. O objeto teria mudado de cor e altura, e a direção do movimento”.

O documento acrescentou que o suposto voo não havia sido autorizado naquela região.

“As autoridades competentes foram notificadas, uma vez que nenhum plano de voo foi fornecido na área especificada no momento [do avistamento]. Nenhuma autorização para usar o espaço aéreo foi oficialmente emitida”.

BANG Showbiz