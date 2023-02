PF diz ao STF que extraiu dados dos celulares de Ibaneis e Valdemar Costa Neto

- Publicidade -

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que extraiu os dados dos celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e de Fernando de Sousa e Marília Alencar. Fernando era secretário de Segurança interino e Marília Alencar era responsável pela área de Inteligência da SSP.

Em 3 de fevereiro, a PF já havia pedido para autorizar a devolução dos celulares apreendidos após a extração de dados.

“Não mais interessam à presente investigação, nos termos do art. 118 do Código do Processo Penal, ao ensejo em que lhe encaminho o presente ofício para que delibere as devoluções dos aparelhos celulares que vêm sendo requeridas pelos investigados”, disse a PF.

Mais cedo, a defesa do governador afastado do Distrito Federal pediu que a Corte autorizasse a devolução do celular, apreendido após os atos criminosos de 8 de janeiro.

Os advogados também pediram os laudos periciais produzidos após a análise dos dados extraídos dos aparelhos apreendidos.

Em depoimento à Polícia Federal, realizado na última quinta-feira (2), Costa Neto disse que nunca teve acesso à chamada “minuta do golpe”, encontrada em busca e apreensão realizada contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

No depoimento, de acordo com agentes policiais, Valdemar disse ainda que nunca foi tratado sobre uma manobra jurídica para inviabilizar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CNN