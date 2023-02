PF cumpre 8 mandados de prisão em operação contra suspeitos de ataques em Brasília

- Publicidade -

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira oito mandados de prisão preventiva na sexta fase da operação Lesa Pátria, que investiga os ataques de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes, informou a corporação em comunicado.

De acordo com a PF, ainda estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os mandados foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, disse a PF em nota, sem divulgar os nomes dos alvos da operação desta terça.

“As investigações continuam em curso e a operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.”

No dia 8 de janeiro apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro defensores de um golpe de Estado contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia tomado posse uma semana antes, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF.

Lula classificou o episódio como uma tentativa de golpe e desde então suspeitos de participação direta ou indireta, inclusive por omissão, foram detidos, além da investigação contra financiadores dos atos antidemocráticos.

Na segunda-feira, a Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação de 54 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato acusados de financiar o fretamento de ônibus para que os vândalos fossem à Brasília depredar as sedes dos Poderes. A AGU cobra dos acusados 20,7 milhões de reais como ressarcimento aos cofres públicos.

