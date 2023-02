Petrobras anuncia redução de R$ 0,40 no preço do diesel a partir desta quarta, 8

- Publicidade -

A Petrobras anunciou que, a partir desta quarta-feira, 8, haverá redução no preço do diesel vendido às distribuidoras de combustíveis. Assim, o litro do combustível passará de R$ 4,50 para R$ 4,10. Na prática, tal redução no valor final será de R$ 0,40.

O principal objetivo desta redução é a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados internacional e nacional. Desta forma, por exemplo, é possível contemplar as principais alternativas de suprimento, além da participação de mercado com foco na otimização de ativos.

Formação de preços ao consumidor final

Segundo nota emitida pela Petrobras, a formação dos preços de combustíveis busca sempre evitar o repasse ao mercado interno da volatilidade das cotações e taxas de câmbio. Segundo a companhia, desta forma é possível construir um ambiente competitivo, respeitando a legislação vigente para o setor.

Contudo, vale lembrar que essa redução não é a mesma que refletirá nas bombas de combustíveis para o consumidor final. Isso porque, o combustível vendido nos postos de gasolina considera, no cálculo de seu valor final, outros impostos e taxas, além do lucro do distribuidor e postos de gasolina.

Neste contexto, é possível calcular a parcela da Petrobras de custo do diesel vendido ao consumidor final. Em suma, ao se considerar a mistura obrigatória de 90% do diesel A e 10% de biodiesel para composição do diesel vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço final será de, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido nos postos de combustíveis.

Este é o primeiro ajuste do diesel desde que o novo presidente Jean Paul Prates tomou posse, no mês de janeiro passado. No fechamento da segunda-feira, 6, o diesel da Petrobras estava em média 16% acima da paridade de importação, conforme cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

