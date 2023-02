Petecão convida Eduardo Ribeiro para assumir presidência Municipal do PSD

- Publicidade -

O deputado estadual Eduardo Ribeiro usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 4, para anunciar que deve assumir a presidência Municipal do Partido Social Democrático (PSD), à convite do senador da República e presidente Regional do PSD, Sérgio Petecão.

Na postagem, Eduardo afirmou que recebeu o desafio com o objetivo de construírem juntos os caminhos para eleições de 2024 e se comprometeu em trabalhar para apresentar o melhor projeto para Rio Branco.

“É com muita alegria que recebo do meu amigo e líder senador Petecão a missão de assumir a presidência municipal do nosso Partido Social Democrático (PSD) com o grande desafio de construirmos os caminhos para as eleições municipais de 2024. Estou honrado e motivado a fazer um bom trabalho pelos meus correligionários, visando apresentar o melhor projeto para Rio Branco”, disse.

Na Hora da Notícia