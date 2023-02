Pedro Scooby revela motivo de processo contra Luana Piovani

- Publicidade -

Pedro Scooby revelou os motivos que o levaram a entrar com um processo contra Luana Piovani na Justiça de Portugal, país no qual a atriz reside.

As trocas de farpas entre o ex-BBB e a atriz – que se relacionaram por 8 anos e são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, e Dom, de 11 – vêm dando o que falar pela web devido às acusações da ex-companheira de Scooby, que habitualmente recorre às redes sociais para compartilhar as tretas da família.

Em entrevista exclusiva ao colunista Léo Dias, o surfista revelou que o que o motivou a entrar com uma ação proibindo Piovani de citar seu nome publicamente.

‘’Foi a primeira coisa que eu disse [à juíza do caso]: ‘Em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada’’’, afirmou.

Recentemente, em um de seus últimos relatos, Luana fez um desabafo ao revelar que estava sendo processada pelo ex.

‘’Eu cheguei aqui [em Portugal] no começo da semana e tinha um processo aqui. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim, e marcou uma audiência na semana que vem. Ele está querendo me calar. Queima muito o filme dele todas as vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado (…)’’, disparou Luana em vídeo publicado em seus stories.

Site MSN