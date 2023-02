Paulo Ricardo, ex- vocalista da banda RPM, fará show no Acre

- Publicidade -

Um dos grandes ícones do rock nacional, o ex-vocalista da banda RPM, Paulo Ricardo, deve se apresentar no Acre. A informação foi confirmada nas redes sociais da casa de eventos Maison Borges.

Aos 60 anos, o artista é conhecido pelos sucessos “Louras Geladas”, “Olhar 43”, “Rádio Pirata”, “Juvenilia”, além de possuir um repertório repleto de clássicos que influenciaram o músico.

No anuncio oficial, não é repassado detalhes de quando acontece o evento, local e início da venda dos ingressos, mas com a previsão da turnê Rock Popular do cantor, sinaliza que o show no estado acreano deve acontecer em breve.

Com informações Ac24Horas.