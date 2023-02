Parte de carga de madeira despenca de caminhão em via pública

- Publicidade -

Um caminhão que seguia para o município de Brasiléia, teve que atrasar a viagem após perder parte da carga que transportava após um incidente que ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, na tarde desta quarta-feira, 8, por volta das 16h, em Rio Branco.

Conforme informações do motorista que não teve o nome revelado, o veículo seguia para o município de Brasiléia, distante da capital cerca de 230 quilômetros, quando na rotatória em frente ao Supermercado Mercale, a catraca que sustenta os cabos que envolvia a carga se rompeu, fazendo com que a madeira que estava acomodada no caminhão caísse em via pública. A outra parte da carga, permaneceu na carroceria do veículo, arriscando despencar também.

No momento do incidente chovia muito na capital, mas os danos foram somente materiais, ninguém ficou ferido e o trânsito não foi prejudicado pelo amontoado de madeiras esparramadas ao solo.

O condutor do caminhão relatou que faria uns reparos e mesmo com o imprevisto, seguiria viagem até a fronteira, para entregar o restante da carga ao destino final que seria o forno de uma olaria da região do Alto Acre.

Confira o vídeo: