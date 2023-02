Para combater telemarketing abusivo, Procon divulga site que identifica chamadas desconhecidas

- Publicidade -

Com objetivo de combater o telemarketing abusivo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) divulga uma ferramenta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ajudar consumidores a saber qual companhia está ligando diversas vezes durante o dia.

A Agência lançou o site Qual Empresa Me Ligou, que traz um serviço gratuito para consultar dados de empresas que incomodam consumidores com ligações frequentes e indesejadas.

O Procon alerta que a prática é considerada crime no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e enaltece a importância da nova ferramenta.

“O consumidor não pode ser exposto ao ridículo ou constrangimento nas ligações, mesmo em casos em que a pessoa esteja inadimplente. Ainda, as chamadas excessivas e em horários inoportunos também são consideradas abusivas, pois invadem a intimidade e a tranquilidade do consumidor”, explica a diretora administrativa do Procon, Camila Lima.

Vale lembrar que o site só identifica números de pessoas jurídicas (empresas) e que os dados são fornecidos em parceria com operadoras telefônicas. O serviço vai conseguir rastrear inclusive ligações feitas por robôs.

Uma maneira de bloquear as chamadas definitivamente é utilizando o site Não me Perturbe, outra plataforma criada pela Anatel, que permite o cadastramento de números telefônicos cujo usuário não deseja mais receber ligações de telemarketing.

ASSESSORIA