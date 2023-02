Pai mata o próprio filho com tiro no rosto enquanto ele dormia

- Publicidade -

Um crime brutal foi registrado no Ramal Mato Grosso, em uma propriedade rural de Epitaciolândia, na tarde desta segunda-feira, 6, no interior do Acre.

Trata-se de um homicídio com arma de fogo, praticado por Joaquim Josimar da Silva Gomes, de 52 anos, que atirou contra o próprio filho, identificado por Gerivan de Mesquita Gomes, de 22 anos, que teve morte instantânea após ser atingido por um tiro de espingarda no rosto.

Segundo informações, o homem chegou em casa e viu o filho dormindo no sofá, ele caminhou, pegou sua arma e atirou contra o rosto do rapaz, que morreu dormindo, sem chances de se defender e nem receber assistência médica. Após o crime, o pai de Gerivan foi até o vizinho e relatou o que tinha feito com o filho e fugiu adentrando na mata.

A mãe da vítima, identificada por Iracema Bandeira Mesquita, estava trabalhando no momento do crime e relatou as autoridades, que o marido era agressivo e sempre ameaçava ela e os filhos. Ainda segundo Iracema, quem a defendia era o filho Gerivan Gomes.

Guarnições da Polícia Militar foram acionadas até o local e o Corpo da vítima foi resgatado pela Polícia Civil e encaminhado a sede do Instituto Médico Legal para ser autopsiado e liberado aos familiares. Joaquim (pai), continua foragido das autoridades policiais.

Fotos da galeria cedidas por Alexandre Lima/O Alto Acre