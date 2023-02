Pai deixa mulher e filho na classe econômica e viaja de executiva

- Publicidade -

Uma mãe, que preferiu não se identificar, fez um desabafo no fórum Mumsnet criticando a atitude do marido na hora de viajar. Segundo ela, o rapaz reservou uma passagem na classe executiva para ele, deixando-a junto ao filho na econômica. O assunto viralizou na internet e muitos internautas concordaram com a postura da mulher.

Na postagem, a moça contou que o marido tinha uma viagem a trabalho, mas mesmo assim queria levar a esposa e o bebê junto para aproveitar a cidade. Como o voo tinha a duração prevista de 14 horas, a empresa pagou uma passagem para o rapaz na classe executiva. Sendo assim, a família teria que custear o boleto tanto da mãe, quanto da criança.

“Ele ia a trabalho e queria que eu e nosso filho viajássemos juntos, de férias. Só concordei em ir se o bebê e eu voássemos na classe econômica premium, porque é uma viagem longa, durante a qual eu ficaria sozinha com o bebê, enquanto meu marido ficaria na classe executiva”, relatou.

Para a mulher, tudo estava indo bem, até porque o rapaz tinha milhas para usar. “Como tinha muitos pontos para usar, ele disse que ia fazer as reservas na classe econômica premium. Mas, seis semanas depois, eu descobri que ele mentiu e que reservou as passagens econômicas mais baratas disponíveis (sem opção de reserva de assento ou upgrade)”, contou, indignada.

A mãe tentou conversar com a companhia aérea para reverter a situação, mas foi informada que a classe econômica premium estava lotada. De acordo com a mulher, a empresa disse que até seria possível mudar de lugar, mas teria que pagar cerca de R$ 12 mil reais. Então, ela não aceitou.

“Não pensei muito nisso, apenas que no check-in eu poderia escolher os assentos. De qualquer forma, tentei fazer o check-in três dias antes e vi que só seria possível fazer o check-in no aeroporto. Meu filho e eu recebemos assentos no meio e no corredor”, escreveu no fórum Mumsnet.

“Ficamos um ao lado do outro, o que é ótimo, mas não é o ideal. Eu queria um assento na janela e outro no meio ou dois assentos na margem do meio do avião para que o meu filho bebê pudesse dormir”, disse.

Mulher chamou o marido de egoísta

Após perceber que não ia conseguir mudar de lugar, a mulher chamou o marido de egoísta. “Fiquei louca da vida com ele por ser um idiota egoísta por não reservar uma passagem com opção de escolha de assento. Liguei para a companhia aérea, mas eles disseram que os assentos não poderiam ser alterados”. E completa: “Estou sendo irracional por ficar brava? Ou por querer arrastá-lo para fora da classe executiva para que ele possa fazer sua parte como pai?”, questionou.

“Gostaria de saber se ele poderia levar o bebê para dormir com ele, já que ali ele poderá deitar. Estou preocupada porque, se meu filho estiver no assento do meio e dormir, terei que acordá-lo para deixar a pessoa que estiver no assento da janela passar”, concluiu.

A maioria dos usuários que leram a publicação concordaram com a moça e disseram que ela está certa em ficar brava com o marido. Segundo os internautas, o pai foi egoísta e ainda mentiu para a esposa.

“Ele parece horrível”, comentou uma pessoa. “Isso simplesmente caiu como se não tivesse importância. Qual a justificativa dele para isso? E por que você está ligando e tentando resolver isso? Seu marido costuma tratá-la com tanto desrespeito? Eu não iria nessa viagem”, escreveu outro internauta.

Uma terceira pessoa fez uma pergunta: “Qual é a desculpa dele para mentir na sua cara? Eu não iria nessas circunstâncias.”

