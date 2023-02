Padrasto abusa de enteada de 13 anos e desfere 10 facadas na mãe por defender a filha

- Publicidade -

Na madrugada deste sábado (4), um padrasto fugiu após abusar da enteada de 13 anos e esfaquear a mãe, que tentou defendê-la. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Zimbros, em Bombinhas, Litoral Norte de Santa Catarina.

A mãe da menina, de 31 anos, foi encontrada pela PM caída no chão, sangrando e com 10 facadas pelo corpo.

Mesmo com os ferimentos, ela estava consciente e estável. Então relatou que acordou com um grito da filha no quarto ao lado e foi verificar o que era. Quando viu o que acontecia, começou a lutar com o homem para impedi-lo. Foi neste momento que ela foi esfaqueada.

A adolescente também relatou à PM que o padrasto entrou no quarto dela com uma faca e um fio de luz. Ele a ameaçou com a faca para que não gritasse. E usou o fio para segurar o pescoço e estuprá-la.

O suspeito, de 41 anos, fugiu pela porta da frente da casa e é procurado pela polícia pelos crimes de estupro de vulnerável e feminicídio tentado. Na manhã deste sábado (4) os policiais militares e civis o procuraram em casas de amigos e familiares, mas, até a última atualização desta matéria, não foi encontrado.

No local havia mais duas crianças filhas do casal de 6 e 10 anos.

Fonte: G1 SC