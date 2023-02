OVNIs no espaço aéreo americano podem indicar um problema maior do que imaginado

- Publicidade -

No último domingo (12), a força aérea dos EUA abateram um quarto objeto não identificado sobrevoando o paísNo mês passado, o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA divulgou um relatório sobre “Fenômenos Aéreos Não Identificados” – em inglês simples, Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs).

Os militares dos EUA abateram em 4 de fevereiro um balão espião chinês (que Pequim disse ser um balão meteorológico), seguido pela derrubada de dois OVNIs na sexta (10) e no sábado (11) no espaço aéreo dos EUA e do Canadá, ao que o líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, disse à ABC provavelmente se tratar de balões.Na sequência dessas ações, vale a pena examinar o relatório da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, pois ele pode ajudar a entender o que vem ocorrendo.

O relatório de janeiro teve uma descoberta impressionante: o número de avistamentos de OVNIs aumentou significativamente entre março de 2021 e agosto de 2022, período durante o qual 247 novos avistamentos foram relatados, principalmente por pilotos e pessoal da Marinha e da Força Aérea dos EUA.

Isso é quase o dobro dos 144 avistamentos de OVNIs relatados no período de 17 anos entre 2004 e 2021.

O relatório sugeriu que o aumento pode ser porque há menos “estigma” associado ao relato de avistamentos de OVNIs, agora que o Pentágono está pressionando ativamente o pessoal de serviço para relatar quaisquer “anomalias” vistas no céu.

De fato, em julho, o Pentágono estabeleceu uma nova entidade, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, para investigar avistamentos confiáveis ​​de OVNIs pelos militares e pela comunidade de inteligência dos EUA.

Isso faz parte de um esforço relativamente novo do Congresso e do Pentágono para dar sentido a mais de 500 avistamentos de OVNIs confiáveis ​​nas últimas duas décadas.

O relatório da comunidade de inteligência dos EUA descobriu que um grande número desses avistamentos, 163, eram balões ou “entidades semelhantes a balões”, enquanto 26 eram sistemas de aeronaves não tripuladas, ou seja, drones.

Um número não especificado de avistamentos foi “atribuível a irregularidades ou variações do sensor, como erro do operador ou do equipamento”.

Houve 171 avistamentos de objetos não identificados, no entanto, para os quais nenhuma explicação foi encontrada, e alguns desses objetos “demonstraram características de voo incomuns ou capacidades de desempenho”.

O relatório também observou que os avistamentos de OVNIs “continuam a ocorrer em espaço aéreo restrito ou sensível, destacando possíveis preocupações com a segurança do voo”.

Acrescentou que os avistamentos podem apontar para “atividade de coleta adversária”, sugerindo que os OVNIs encontrados em torno de instalações militares americanas sensíveis podem ser uma potência estrangeira espionando-os.

Sem dúvida, há muito mais a aprender sobre esses 171 avistamentos de OVNIs, que ainda não têm boas explicações. Eles são o trabalho de uma potência estrangeira sondando as defesas aéreas dos EUA? Eles são relativamente inócuos, como balões errantes?

O Congresso deveria convocar audiências para chegar ao fundo disso. O público tem o direito de entender por que objetos estão voando no espaço aéreo americano que o Pentágono e a comunidade de inteligência dos EUA não conseguem identificar.

CNN Brasil