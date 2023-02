Oi pede proteção contra credores cerca de um mês após sair de recuperação judicial

- Publicidade -

Medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passadoA Oi pediu à Justiça do Rio de Janeiro uma liminar que a proteja de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia, de acordo com documentos vistos pela Reuters nesta quarta-feira.

A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

A empresa argumenta que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso. A Oi disse que não pode pagar R$ 600 milhões devidos aos detentores de títulos em 5 de fevereiro, o que desencadearia a aceleração de quase todas as dívidas financeiras da companhia.

A Oi não respondeu imediatamente a pedido de comentário enviado fora do horário comercial.

O pedido da Oi foi feito à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

CNN Brasil