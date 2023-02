OCA Móvel inicia atendimentos no Via Verde Shopping

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), iniciou nesta quarta-feira, 1º, os atendimentos da OCA Móvel no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Durante o mês de fevereiro serão realizados serviços de cidadania à população no local.

A unidade móvel da OCA está localizada em frente ao Planet Park e funciona das 13h às 19h, de segunda a sábado, incluindo os feriados de carnaval. São oferecidos mais de 80 serviços aos cidadãos.

“Foi uma novidade muito boa essa unidade no shopping. Procurei informações sobre a segunda via da carteira de identidade e facilmente esclareci minhas dúvidas. Agora é só ir na OCA realizar o atendimento”, disse Iêda Brasil.

Na unidade, pode-se solicitar serviços como consulta a processos; emissão de certidões e documentos; impressão de boletos; acesso a serviços de energia elétrica, água e esgoto; emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, das Mulheres e Direitos Humanos (Seamd); e orientação sobre direitos do consumidor e reclamações, em parceria com o Procon.

“Além dos pontos físicos em nosso estado, a OCA Móvel faz uma busca ativa para atender e ofertar serviços para a nossa população. Nossa intenção é que os serviços cheguem a todos os cidadãos”, enfatizou o secretário de Estado de Administração do Acre (Sead), Paulo Roberto Correia.

A parceria com o Via Verde Shopping visa a unificação dos clientes que procuram pelas lojas da unidade e o fácil acesso aos serviços da OCA. Diariamente, aproximadamente oito mil pessoas visitam as dependências do local.

Assessoria