No Acre, homem é preso após tentar incendiar casa com esposa e filho dentro

Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM atenderam uma ocorrência de violência doméstica na altura do km 17, ramal do Cassirian, BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco. Um infrator foi capturado em flagrante e conduzido para a Unidade de Segurança Pública.

De acordo com o Tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, o homem teria chegado em casa alterado e passou a agredir fisicamente a própria esposa. Não contente, ele se apossou de um vasilhame com gasolina e despejou o produto na mulher e em toda a residência e ameaçou atear fogo.

O agressor não chegou a colocar fogo na casa porque a mulher conseguiu fugir para a casa de um vizinho com seu filho de apenas três anos. Em seguida, a polícia foi acionada e conseguiu capturar o suspeito.

Com informações Contilnet