Nível do Rio Acre pode ultrapassar 10 metros em Rio Branco nos próximos dias, alerta Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do Rio Acre, na Capital, registrou 9,76 metros nesta segunda-feira, 6. Segundo o órgão, a tendência é que aumente mais o volume de águas no manancial, durante essa semana, em decorrência de seus afluentes.

“Desde a última sexta-feira, que o nível do rio tem aumentado. Já estamos próximos dos 10 metros. Acredito que, na nossa próxima medição, já irá alcançar ou ultrapassar esse percentual. Também temos alterações em Xapuri, de 1,5 metros, nas últimas 24 horas, e um metro em Capixaba”, frisou o tenente-coronel Cláudio Falcão, condenador da Defesa Civil do município.

O gestor comentou que o Riozinho do Rola já ultrapassou a marca dos 10 metros. “A tendência é que, durante a semana, nos próximos dias, tenhamos um aumento ainda maior do manancial em nossa cidade. Lembrando sempre que todos os impactos que acontecem lá em Assis Brasil, Aldeia dos Patos, Brasiléia, Epitaciolândia, e os afluentes como o Rio Xapuri, Riozinho do Rola, Espalha e outros rios, faz com que fiquemos em alerta máximo”, enfatizou Falcão.

Dell Pinheiro/A Gazeta do Acre