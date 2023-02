Na reserva do Al Hilal, Michael corre contra o tempo para fechar contrato com grande clube do Brasileirão

- Publicidade -

Vice-campeão do Mundo, com o Al Hilal, o atacante Michael, na reserva do clube árabe e com desejo de voltar ao Brasil, corre contra o tempo para convencer o clube árabe a negociar seu futebol com algum grande clube do Brasileirão.

Michael deixou o Flamengo na temporada passada, por um bom montante, para viver um novo desafio no Al Hilal. Uma temporada depois, o jogador deseja voltar ao futebol brasileiro, e encontra-se na mira de grandes clubes, como Palmeiras, Grêmio e Flamengo.

Com a janela próxima de ser fechada, Michael corre contra o tempo. Insatisfeito e na reserva, o jogador deseja mais do que nunca voltar ao Brasil e, junto ao seu agente, tentam de todas as formas voltar ao país, mas esbarram no jogo duro do Al Hilal, que pede bastante montante aos interessados.

Michael deseja voltar ao Brasileirão

Com o fim do Mundial, os próximos dias serão fundamentais para Michael conseguir voltar ao Brasil, e fechar com um gigante local. Neste momento, o Palmeiras é quem corre à frente, mas foca, antes de Micha, em Luiz Araújo, do Atlanta.

Além do Palmeiras, o Grêmio está de olho, mas a questão financeira pesa. O Fla, por sua vez, clube que Michael deseja jogar, ainda não se manifestou oficialmente.

Somos Fanáticos