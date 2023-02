Mundial de Clubes: se ficar em 3º lugar, Flamengo leva R$ 14 milhões

- Publicidade -

A diretoria do Flamengo já avisou aos jogadores que não é para ”baixar a guarda” nesta disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, neste sábado (11/2), contra o Al Ahly, do Egito, por uma razão muito simples: a premiação.

A Fifa estabeleceu que o terceiro colocado do torneio terá direito a um prêmio de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 14 milhões), enquanto o quarto colocado ficará com apenas 500 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões, no câmbio atual).

Ao campeão, na disputa entre Real Madrid e Al Hilal, os prêmios são bem mais generosos. O campeão leva cinco milhões de euros (R$ 28 milhões), e o vice, quatro (R$ 22,4 milhões).

Com informações Metrópoles