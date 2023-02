Mulher sem CNH atropela dupla, foge e depois confessa crime à polícia

- Publicidade -

Uma mulher de 20 anos foi identificada como condutora do veículo envolvido no acidente ocorrido nessa quarta-feira (1º/2) na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá, no qual duas vítimas ficaram gravemente feridas. A suspeita, que está grávida, foi ouvida na tarde dessa quinta-feira (2) e revelou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).