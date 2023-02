Mulher que tirou a virgindade de Príncipe Harry compartilha constrangimento: Eu não entendo porque ele deu tantos detalhes

- Publicidade -

Mais uma polêmica para conta! No último fim de semana, Sasha Walpole relatou para o The Sun que após cerca de 21 anos, finalmente contou para seu pai, de 71 anos de idade, sobre o dia que perdeu sua virgindade com Príncipe Harry, em 2001.

Caso você não saiba, em sua biografia, Spare, Harry revelou que uma mulher mais velha tirou sua virgindade em um campo antes de bater na minha bunda e me mandar pastar. Agora, aos 40 anos de idade, casada e mãe de duas crianças, Sasha comenta sobre a situação que nunca havia sido exposta ao público.

Eu não entendo porque ele deu tantos detalhes. Ele poderia ter apenas falado que postou a virgindade. Ele fez isso com minha privacidade porque eu ia manter minha cabeça baixa e não falar sobre isso.

Sasha revela ainda que havia contado apenas para a mãe e a irmã, na época. Antes que seja exposta, ela decidiu se posicionar publicamente, e contar que conheceu Harry e se tornou amiga do príncipe, saindo para beber e dançar com o duque, e até chegou a conhecer o Príncipe William. Após a noite em que os dois fizeram sexo, Sasha revela que nunca mais tiveram contato.

– Acho que não havia nada a ganhar com isso. Nossas vidas seguiram direções diferentes, mas desejo a ele tudo de bom.

