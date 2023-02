Mulher esfaqueia marido após desentendimento e foge do local

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste domingo (5), no ramal do 15 do Cassirian, em Sena Madureira. Um homem identificado como Edson da Silva Nascimento, 24 anos de idade, foi esfaqueado no abdômen e ficou com as vísceras expostas.

Segundo informações, ele se desentendeu com uma mulher. Enfurecida, e de posse de uma faca, a mulher investiu contra Edson e depois se evadiu do local.

Edson da Silva foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Pronto Socorro de Sena Madureira. Devido a gravidade dos ferimentos será transferido para Rio Branco.

Com informações ContilNet