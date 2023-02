Mulher é vítima de assalto e tem moto roubada em Rio Branco

- Publicidade -

Várias equipes da Polícia Militar atenderam um chamado, que informava sobre um assalto ocorrido na rua Cel. José Galdino, bairro Bosque, próximo a uma escola particular que fica naquela região. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira, 3, em Rio Branco.

Segundo a PM, a vítima do roubo estava próxima da escola, quando foi abordada pelo menor infrator, que em posse de uma arma de fogo, chegou a apontar a pistola para a cabeça da mulher, e subtraiu a motocicleta Honda Biz, de cor prata e fugiu do local.

A partir daí, a vítima entrou em contato com o Copom e relatou o roubo que houvera sofrido. Rapidamente, as guarnições do 3.°Batalhão de Polícia Militar iniciaram um procedimento de cerco, que havia informações que a moto estava adentrando a área do Terceiro Batalhão.

As equipes do Tático, RPM do 3.°BPM, além da RP-301 e do Ambiental, iniciaram patrulhamento tático na área e obtiveram êxito em encontrar o menor. Quando localizaram, perceberam ser o agente que teria cometido o roubo, por conta das características que havia sido repassadas pelo Copom.

O menor, ao ver a guarnição, tentou se desfazer da arma de fogo que trazia consigo, momento que foi dada voz de apreensão ao acusado. Como ele é menor de idade, a polícia não teve acesso à vida pregressa com relação a atos infracionais. A moto, o adolescente e a arma utilizada para praticar o ato infracional em via pública, foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (Defla).

O menor será ouvido pelo delegado plantonista e após todos os procedimentos cabíveis, o mesmo ficará a disposição da justiça.

Confira o vídeo: