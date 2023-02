Mulher é baleada na cabeça por ex-marido e morre

- Publicidade -

Uma mulher foi baleada na cabeça, pelo ex-marido, na tarde deste sábado (4), e morreu, no Distrito Federal. O crime aconteceu na QNP 30, no setor P Sul de Ceilândia, por volta das 15h.

Segundo a família da vítima, Paulo Moreira Soares e Isabel Aparecida de Sousa, de 37 anos, estavam separados há dois meses, mas o ex-marido não aceitava o término do relacionamento.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou socorro à vítima empregando duas viaturas, uma aeronave e 12 militares. Isabel precisou ser levada ao Hospital de Base de Brasília.

De acordo com os militares, ela recebeu os primeiros socorros ainda no local do crime. O estado da mulher era grave, e estava inconsciente, apresentando sangramento pela boca.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. A arma do crime foi apreendida, mas Paulo Moreira Soares fugiu e está foragido.

Com informações G1