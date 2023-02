Mulher é atacada a pauladas após convidar o marido para deitar com ela na cama

- Publicidade -

Uma mulher de 38 anos foi hospitalizada nesta quinta-feira (02) após ser atacada a pauladas pelo marido de 43 anos que não quis deitar na cama com ela em uma residência no Centro de Itapuã do Oeste, distante 110 quilômetros de Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo obteve informações da ocorrência que após o almoço a mulher foi deitar e chamou o marido para ir junto para a cama com ela.

O homem indisposto recusou e ficou na sala sozinho. A mulher revoltada iniciou discussão com o marido que muito furioso partiu para a violência com socos e depois desferiu várias pauladas na cabeça dela.

A mulher, perdendo muito sangue foi obrigada pelo marido a tomar banho antes dele a socorrer ao hospital. Em seguida, o acusado fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.