Mulher é agredida com facadas após flagrar marido abusando sexualmente de sua filha

Uma mulher foi agredida com cerca de 10 facadas após flagrar o próprio marido abusando sexualmente da filha dela de 13 anos em Bombinhas, no Litoral Norte catarinense, informou a Polícia Militar.

O agressor, de 41 anos, é procurado pelas autoridades de segurança. Ele não havia sido encontrado até 17h15 deste sábado (4).

Os crimes aconteceram na madrugada deste sábado. O agressor é padrasto da adolescente que foi abusada.

A mãe chamou a Polícia Militar após os crimes. Ela relatou que acordou com o barulho da filha tentando gritar por socorro e percebeu que a adolescente estava sendo violentada. Depois do flagrante, o agressor feriu a mãe com as facadas e fugiu.

A adolescente afirmou à PM que o padrasto entrou no quarto dela e colocou uma faca no pescoço dela, ordenando que ela não gritasse. Mesmo assim, a garota conseguiu chamar a atenção da mãe.

A jovem presenciou as facadas. Além dela, havia outras duas menores na casa, duas meninas de 6 e 10 anos, que são filhas do casal.

As crianças foram deixadas aos cuidados do Conselho Tutelar enquanto a mãe e a irmã adolescente recebiam atendimento médico.

A PM registrou o caso como estupro de vulnerável e tentativa de homicídio. A Polícia Civil também esteve no local e vai investigar o caso.

Com informações G1