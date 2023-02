Mulher diz que estava drogada, e sexo em praia é investigado como estupro

- Publicidade -

A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro de vulnerável após uma cena de sexo a três em público em uma praia circular pela internet. O caso ocorreu na Praia de Iracema, um dos pontos turísticos mais visitados de Fortaleza.

A mulher trans envolvida no caso disse que estava sob efeito de remédio, droga e álcool.

Nesta terça (7) a corporação havia dito que o caso era investigado como ato obsceno em lugar público, o que também configura crime. Nesta quarta (8), a jovem prestou depoimento à polícia na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

Essa menina do vídeo não sou eu, é a droga exagerada. Nunca mais aceito drogas sem conhecer. Isso serve de aprendizado a qualquer pessoa

Mulher que denunciou estupro na praia

As imagens, que mostram dois homens e uma mulher em uma cena de sexo explícito na orla da praia, foram gravadas por uma pessoa que passava no local. A polícia explicou que a divulgação e publicação das imagens de sexo explícito sem consentimento dos envolvidos também é tipificada como crime.

Em publicações no Instagram, a mulher contou que tomou um remédio controlado misturado com bebidas alcoólicas durante um evento de pré-Carnaval.

Ela disse ter “perdido a noção”, ficado “desorientada” e com poucas memórias daquele dia, inclusive sem saber como chegou ao local onde foi filmada com os dois homens.

A jovem ainda disse que está passando “pelo pior momento da vida” e que sente muita vergonha. Ela afirmou ter sido perseguida devido à exposição e que tentaram puni-la.

Só sei chorar e minha mãe também, pois nunca pensei chegar nesse nível, e eu espero do fundo do meu coração que vocês me perdoem! De verdade

Mulher que denunciou estupro na praia

A SSPDS-CE (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará) disse que a mulher será acompanhada pelo Gavv (Grupo de Apoio às Vítimas de Violência) da Polícia Militar do Ceará.

Ainda conforme a pasta, também se compreende como estupro de vulnerável o sexo com uma pessoa “sem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.

SEXO EM PÚBLICO É CRIME?

Transar em lugares públicos ou dentro do carro pode levar os envolvidos a responderem a um processo penal e até levar à detenção de três meses a um ano, ou multa.

O advogado Caio Ruiz, consultado pela reportagem, explicou que o caso em questão pode ser entendido como “crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal”. A contravenção descrita inclui atos realizados abertos ou expostos ao público.

“A ideia é justamente coibir tais atos que são uma afronta principalmente às crianças e idosos. Nesse crime o objetivo não é importunar sexualmente alguém, mas realizar obscenidades sem se preocupar com pessoas ao redor“, explicou.

