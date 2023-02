Mulher de 34 anos quase morre por causa do vício provocado por vape

- Publicidade -

Amanda Stelzer, uma mulher de 34 anos de Ohio, Estados Unidos, quase perdeu a vida após ser diagnosticada com síndrome do desconforto respiratório agudo, provocada pelo uso contínuo de cigarro eletrônico.

Amanda começou a usar vape em 2015. Ela fumava uma ampola de líquido para cigarro eletrônico por dia, o equivalente a 50 cigarros.

Em 2019, a mulher foi ao pronto-socorro depois de sofrer com problemas respiratórios e, no dia seguinte, foi internada. Ela passou cerca de três semanas respirando com ajuda de aparelhos devido à síndrome.

Pulmão úmido

A síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como pulmão úmido, acontece devido ao acúmulo de líquido nos alvéolos pulmonares. Por causa do fluido, o paciente não consegue encher o pulmão de ar, o que resulta na baixa oxigenação do corpo e pode, nos casos mais graves, levar à falência dos órgãos.

Após a alta hospitalar, Amanda ficou seis meses sem poder trabalhar, ficar perto de outros fumantes e visitar amigos e familiares. As precauções eram para que ela recuperasse completamente a saúde dos pulmões. “Parece inofensivo, mas não é! Você nunca sabe o que pode acontecer”, afirmou ela, em entrevista ao jornal Daily Mail.

Além disso, ela foi instruída a usar pastilhas de nicotina para enfrentar as crises de abstinência. Hoje, Amanda sofre de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) devido à experiência, mas felizmente sua saúde está ótima.

“Foi estranho ter que desinfetar tudo e pedir às pessoas que não vaporizassem ou fumassem mais perto de mim. Até perdi dois amigos porque eles se recusaram. Só não quero que outra pessoa passe pelo que passei”, comenta.

Fonte: Metrópoles