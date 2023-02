Mulher de 22 anos é presa por furtar motocicleta na região de fronteira

- Publicidade -

Agentes da Polícia Civil de Plácido de Castro, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), recuperaram uma motocicleta oriunda de furto, que foi encontrada no bairro São Cristóvão, e apreenderam uma jovem de 22 anos que estava em posse do bem. A ação policial ocorreu no dia 1º de fevereiro.

O furto ocorreu em dezembro do ano passado, e desde então a PCAC se desdobrou no trabalho de investigação até lograr êxito na data de ontem, com a prisão da investigada e a restituição da moto. Consta no inquérito que a jovem presa faz parte de uma associação criminosa especializada em furtos e roubos de camionetes na fronteira do Acre.

De acordo com o Delegado de Polícia, que atua em Plácido de Castro, Danilo César, esse é um trabalho que visa fortalecer as ações de segurança na região de fronteira entre Acre e Bolívia.

“A prisão da indiciada é fruto de um minucioso e exaustivo trabalho de investigação, e se deu após um ano e meio de monitoramento. Com isso, a prisão dela representa um duro golpe na criminalidade”, enfatizou o Delegado Danilo César.

