Mulher dá à luz a quadrigêmeos no Paraná: “Foi uma força-tarefa”

A dona de casa Juliana Gimenes, de 28 anos, deu à luz a quadrigêmeos na última quinta-feira (9/2) em Cascavel (PR). Gabriel, Maria Vitória, Rafael e Samuel nasceram no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) de parto cesariana após a bolsa da mãe romper.

“Eu estava em casa quando senti a bolsa estourar. Na hora entrei em contato com o Samu, que me trouxe para o HUOP. Quando cheguei, eu estava com dilatação para trabalho de parto e o corpo clínico me encaminhou para sala de cirurgia”, contou Juliana ao site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

A mulher, que também é mãe de um menino de 12 anos e uma menina de 5, estava com 29 semanas de gravidez, ou seja, cerca de sete meses. De acordo com o G1, após o nascimento, os bebês prematuros foram levados para a UTI Neonatal e passam bem.

Ao todo, o parto de uma hora reuniu 15 profissionais. “Foi uma força-tarefa para a gente receber esses quatro anjinhos lindos”, contou a enfermeira Maria do Carmo ao portal.

Quadrigêmeos são raridade

Casos como o de Juliana, em que a gravidez de quatro bebês ocorre de forma natural, são raros. O mais comum é que quadrigemelares sejam fruto de inseminações artificiais e outros tratamentos feitos para engravidades.

Mas também não é comum que quadrigêmeos nasçam por aí. Esse é o primeiro caso registrado no Centro Obstétrico (CO) do Hospital e é o primeiro caso em 20 anos na cidade de Cascavel.

