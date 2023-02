Mulher compra sofá usado e encontra cadela dentro do móvel

- Publicidade -

Uma mulher de Santa Catarina comprou um sofá e descobriu que havia uma cachorra dentro do móvel. O sofá era usado e o animal pertenceria à antiga dona do item. O caso ocorreu em Joinville, no norte catarinense.

O caso foi divulgado na internet pela Frada (Frente de Ação pelos Direitos Animais). Com a divulgação, a cadelinha ganhou um novo lar.

Soraya, a nova proprietária, afirma que buscou o animal e que está muito feliz com a sua nova companheira. “Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida”. Ela deu o nome de Mel à cachorra.

O R7 questionou a Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina sobre possíveis ações contra a mulher que vendeu o sofá com o cachorro dentro e aguarda possível manifestação.

Fonte: Portal R7