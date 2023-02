Mulher cai de moto e morre ao ser atropelada por prefeito

- Publicidade -

Uma mulher de 28 anos morreu ao ser atropelada por uma caminhonete dirigida pelo prefeito de Tombos, município da Zona da Mata. Bianca Maria Almeida Florindo chegou a ser levada para uma unidade de saúde de Porciúncula, cidade localizada na Região Noroeste do Rio de Janeiro, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (1º/2) na RJ-220, entre os municípios de Porciúncula e Natividade. Policiais militares do 29° Batalhão faziam patrulhamento na rodovia quando viram a moto e a vítima no chão. Eles pararam para ajudá-la, mas, segundo os policiais, a mulher foi atropelada pelo veículo que passou “em alta velocidade” e seguiu viagem.

“Quando ao desocupar a viatura para retirar a vítima do solo e prestar atendimento, conversando com ela, e tirando a moto do meio da pista, veio um veículo em alta velocidade e atropelou-a, tomando sentido a Porciúncula. O fato aconteceu tão rápido e inesperado que a guarnição também quase foi atropelada. Guarnição iniciou os primeiros socorros à vítima e fez contato de imediato com PU local e com a viatura do BPRV“, relatou a Polícia Militar no boletim de ocorrência.

Segundo o site G1, o prefeito de Tombos, Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, prestou depoimento na 139ª DP, no início da madrugada desta quinta-feira.

Bianca era funcionária da Prefeitura de Porciúncula, que emitiu nota lamentando a morte. Ela deixa uma filha pequena.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Prefeitura de Tombos para falar com o prefeito, mas até o momento não conseguiu retorno. Assim que receber resposta, essa matéria será atualizada com o posicionamento dele.

