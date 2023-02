Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e recebe mais que o dobro de recompensa

- Publicidade -

Uma mulher, identificada como Diane Gordon, que mora em Michigan, nos Estados Unidos, encontrou U$$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil) enquanto caminhava a caminho do trabalho e ganhou mais do que o dobro de recompensa por devolver o dinheiro aos donos.

Mesmo em uma situação vulnerável, ela disse, em entrevista à Fox que não pensou em ficar com a quantia. Gordon contou a imprensa como tudo aconteceu. “Olhei para o chão e encontrei um saco de plástico com uma grande quantia de dinheiro dentro. Quando eu peguei havia mais dinheiro”, contou a mulher.

Segundo o tenente Matthew Ivory, “dentro da sacola também havia cartões de casamento, eram presentes de um casamento ocorrido naquele dia”. Os policiais ficaram tocados pela situação e a boa ação de Gordon, que poderia ter usado o dinheiro para consertar o seu carro, o que a impede de ir aos eventos esportivos dos netos.

Comovidos com a situação, eles iniciaram uma campanha no site GoFoundMe para ajudara a mulher a arrecadar dinheiro e arrumar seu carro. A meta era conseguir US$ 25 mil, mas a conseguiram levantar mais de R$ 200 mil, mais do que o dobro que foi encontrado na rua. Gordon ficou emocionada com a situação. “Estou chocada. Quero dizer, não fiz nada de especial. Se você encontra algo que não lhe pertence, você não guarda”, disse, falando que não fez para merecer essa atenção.

Com informações Jovem Pan