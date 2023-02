MPAC recebe representantes do Sindicato dos Policiais Civis do Acre

- Publicidade -

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu nesta terça-feira , 7, a visita institucional do presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol/AC), Fábio Silva, que veio acompanhado do secretário-geral da Associação dos Trabalhadores da Polícia Civil da Região Norte, Iânio Marcos.

Os representantes do sindicato foram recepcionados pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento. Também participaram da reunião a procuradora-geral para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, e a assessora de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral, promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório.

Na ocasião, foram discutidas demandas referentes ao trabalho realizado pelos policiais civis no estado do Acre, bem como o estreitamento das relações entre o Ministério Público e o sindicato, na busca de uma atuação policial cada vez mais eficiente.

“Para nós é muito importante este diálogo com o Ministério Público visando estreitar as relações, porque, mais que um parceiro dentro do sistema criminal, temos tido muita orientação e cooperação do MP acreano e isso com certeza é bastante proveitoso”, disse Fábio Silva.

O procurador-geral agradeceu a visita e enfatizou que o Ministério Público estará sempre à disposição para discutir caminhos que visem garantir a otimização e a valorização da atividade policial.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Tiago Teles