MP denuncia empresário acusado de matar homem a tiros

- Publicidade -

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou à Justiça o empresário suspeito de matar Josias Almeida de Jesus, na última sexta-feira (10). O crime foi cometido no dia 29 de janeiro, na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano.

O acusado, que não teve o nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, segue detido desde o dia 1º de fevereiro. A denúncia contra ele é por homicídio qualificado pelo motivo fútil, além do porte ilegal de arma de fogo.

O MP-BA pediu que a Justiça mantenha a prisão preventiva dele. Dias antes do crime, o acusado agrediu fisicamente a irmã de Josias, que é deficiente física e catava latinhas na rua. Momentos antes de ser baleado, Josias discutiu com o suspeito sobre as agressões sofridas pela irmã.

Ele foi atingido pelos tiros na Praça da Encarnação e não resistiu aos ferimentos. O Ministério Público também pediu à Justiça que condene o acusado a indenizar a viúva da vítima, que está grávida e é mãe de duas outras crianças, todos filhos de Josias.

Dois dias após o crime, familiares e amigos da vítima interditaram trecho da BR-534, como forma de protesto. Além do protesto, a polícia informou que o grupo ateou fogo na van do suspeito do crime e quase incendiou um mercado que pertence a ele.

G1