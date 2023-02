Movimento das brecholeiras customizou peças para o Carnaval de Rio Branco

- Publicidade -

Mais de 30 brecholeiras comercializaram, no último sábado, dia 11, peças para o Carnaval de Rio Branco. O movimento, realizado uma vez por mês, teve edição no Casarão, no Centro de Rio Branco, com o apoio da Secretaria de Estado da Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM).

Gelly Café, que coordena o grupo de 120 empreendedoras, falou com muito otimismo das ações itinerantes do brechó, que fomenta a economia por meio da moda reutilizável. O tema carnavalesco atraiu muitos clientes.

“Procuramos gerar menos impacto no meio ambiente, com negócios sustentáveis. E, além das roupas com temas carnavalescos, temos aqui cinco expositoras de comidas artesanais. Têm sido um sucesso nossos movimentos itinerantes”, relatou.

O titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita, e o representante da FEM, Sérgio Siqueira, prestigiaram mais uma edição da feira que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, a chamada economia circular. “Essa iniciativa gera renda e estimula a economia. Estamos felizes de apoiar esse tipo de negócio de alternativa sustentável; é um exemplo a ser seguido”, destacou Mesquita.

O movimento sustentável apresenta a ideia de consumo consciente, a fim de gerar menos impacto ao meio ambiente. As brecholeiras fazem seu trabalho em casa e encontram no negócio uma oportunidade a mais de renda.

Agência Acre