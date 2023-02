Mulher é atropelada na calçada e motorista foge sem prestar socorro

- Publicidade -

Um motorista atropelou uma mulher identificada por Sheyla Maria da Silva de Souza, de 36 anos, após invadir uma calçada que fica próximo à Biblioteca Pública, na Avenida Getúlio Vargas, na região central da capital. A ocorrência foi gerada na noite deste domingo (5), em Rio Branco.

Após o acidente, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima. A mulher foi socorrida por populares, que acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Imagens de câmeras de videomonitoramento podem ter registrado quando o veículo invade a calçada e atinge em cheio a mulher que caminhava no local.

Em seguida, o motorista da ré no veículo e foge. A vítima foi socorrida pela equipe de paramédicos da viatura (04) de suporte básica, que após realizar os primeiros atendimentos, encaminharam Sheyla ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada desorientada, com ferimentos nos membros superiores de leve gravidade e uma lesão do tórax. O quadro de saúde da vítima é estável, sem risco de morte.