Motorista de van escolar é flagrado bêbado e com CNH vencida

Um motorista de van escolar foi levado à delegacia nesta sexta-feira (3/2) após ser constatado que ele dirigia sob influência de álcool e havia xingado um aluno que transportava. O caso ocorreu no Sudoeste e o homem já tinha passagens por tentativa de homicídio e Lei Maria da Penha.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acionamento da corporação foi feito pela mãe do aluno vítima da injúria. Por volta das 14h, os PMs abordaram o condutor e verificaram, por meio do teste do bafômetro, que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Além disso, os policiais viram que o homem estava com a carteira de habilitação vencida e que ele não tinha curso de condutor para transporte escolar. A van, que é de uma empresa especializada, estava com o licenciamento vencido.

O motorista foi levado para a 5ª DP (Área Central) e foi atuado pela injúria contra o garoto e por colocar em risco a vido de outro em “perigo direto e iminente”.

