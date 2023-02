Motorista de Cristiano Araújo condenado por homicídio culposo do sertanejo e da namorada é preso, diz PM

Cristiano Araújo e Allana Morais morreram em um acidente de carro em 24 de julho de 2015, quando passavam pela BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás. Na ocasião, segundo as investigações, o motorista dirigia o carro acima da velocidade permitida e com as rodas do veículo danificadas.

Prisão de Ronaldo

Militares do 41° Batalhão de Polícia Militar (BPM) informaram que Ronaldo foi preso por volta de 20h de segunda-feira, no Setor Parque Real, em Aparecida de Goiânia, durante patrulhamento na região.

Após a realização de relatório médico, os policiais militares o entregaram para a triagem do sistema prisional, na mesma cidade. De acordo com o MP, o pedido de prisão solicitado em outubro do ano passado foi feito porque de Ronaldo não teria começado a cumprir as penas restritivas de direitos aplicadas a ele na execução penal. Entre as penas que ele deveria ter cumprido, de acordo com o órgão, estavam:

restrições de locomoção;

pagamento de pena pecuniária;

e prestação de serviços.

O Ministério Público explicou ainda que, por não ter sido encontrado para o cumprimento da pena, o réu foi considerado foragido e, por isso, teve a prisão decretada, o que foi cumprido nesta segunda-feira.

Acidente, investigação e condenação

Além de Cristiano e Allana, também estavam no veículo o motorista e o empresário Victor Leonardo. Os dois últimos ficaram feridos, mas deixaram o hospital dias depois do acidente.

O delegado Fabiano Henrique Jacomelis, responsável pela investigação do caso, disse, à época, que o motorista foi negligente e imprudente, por, respectivamente, transitar com as rodas com danos e por dirigir em excesso de velocidade.

Com base nesta avaliação, a Polícia Civil o indiciou por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em seguida, o Ministério Público de Goiás denunciou Miranda pelo mesmo crime.