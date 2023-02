Motociclista fica gravemente ferido ao perder controle da direção e bater em poste

- Publicidade -

O motociclista Auricélio do Nascimento Magalhães, de 47 anos, sofreu um grave acidente motociclístico, no final da tarde deste domingo, 12, na saída do Ramal do Sinteac, próximo ao Estádio do Florestão, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações, o homem trafegava em direção a BR, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. Com o impacto, o piloto da moto caiu ao solo, ficando desacordado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que imediatamente deslocou uma ambulância para socorrer a vítima. No local, os paramédicos precisaram entubar Auricélio, para encaminhar até o Pronto Socorro de Rio Branco.

O motociclista deu entrada no PS com suspeita de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de natureza grave e várias escoriações pelo corpo. O homem foi entregue a equipe do setor de traumas da unidade de saúde, onde será avaliado pelos médicos plantonistas.

Confira o vídeo: