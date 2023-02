Motoboy é morto com sete tiros em via pública de Rio Branco

- Publicidade -

O crime de execução ocorreu na noite deste sábado, 11, na Travessa Osvaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis.

O motoboy Kelvin Lima da Silva, de 30 anos, mais conhecido pelo apelido de “Kiko”, foi alvejado com sete tiros, de acordo com informações, a vítima trabalhava como motoboy de um lanche no mesmo bairro que foi morto.

Na noite deste sábado, ele não estaria trabalhando, mas foi no local de trabalho conversar com amigos e quando retornava para casa, próximo ao lanche, dois homens desconhecidos que estavam em uma motocicleta o seguiram e começaram a efetuar tiros nas costas e cabeça de Kelvin, que mesmo gravemente ferido ainda conseguiu se equilibrar na motocicleta por cerca de 100 metros, onde não resistiu e caiu.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi chamado, mas quando a equipe chegou a vítima já estava sem vida.

O médico do SAMU ainda conseguiu visualizar marcas de quatro tiros, na costas e cabeça da vítima, mas com a chegada da Perícia Técnica Científica do Instituto Médico Legal- IML, foram constatados que a vítima foi atingida com sete tiros, nas costas, pescoço e cabeça.

Chuva lavou cena do crime

Minutos após o ataque fatal, uma forte chuva atingiu o local do crime e à água findou por lavar o local impossibilitando a coleta de projéteis.

No capacete da vítima a perícia pode constatar pelo menos três perfurações, sendo que um dos tiros perfurou a lateral do capacete, mas atingiu o pescoço, outros dois atingiram a cabeça da vítima.

Investigação iniciou na mesma noite

Investigadores do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP iniciaram investigação e não descartam a possibilidade de envolvimento de uma Organização Criminosa, em vingança a um crime ocorrido tempos atrás envolvendo o membro de uma facção.

Veja o vídeo: