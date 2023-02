Morre o ator Ilya São Paulo aos 59 anos

- Publicidade -

Morreu nesta terça-feira, 31 de janeiro, o ator Ilya São Paulo aos 59 anos.

A notícia foi divulgada pelo também ator Anselmo Vasconcelos.

“O ator Ilya São Paulo faleceu hoje. Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel, com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo. Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo. Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste”, escreveu.

Questionado por uma seguidora sobre as causas da morte de Ilya, Anselmo Vasconcelos esclareceu: “Ele estava muito debilitado. Passou por um longo internamento no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã no seu apartamento pela Cláudia, já morto”.

Ilya São Paulo destacou-se num dos papéis principais da novela ‘Irmãos Coragem’, em 1995. Fez ainda parte de muitas outras tramas da Globo e TV Record, tais como ‘A Farsa’, ‘Ato Covarde’, ‘Os Maias’, ‘A Casa das Sete Mulheres’, ‘Kubanacan’, ‘Hoje É Dia de Maria’, ‘Sete Pecados’, ‘A Lei e o Crime’, ‘Bela, a Feia’ e ‘Ribeirão do Tempo’.

‘Amor de Mãe’, de 2020, foi o seu último trabalho na televisão.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL