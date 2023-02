Morre, aos 67 anos, a irmã da apresentadora Xuxa

- Publicidade -

Irmã mais velha de Xuxa Meneghel, Mara Rubia Meneghel Casas morreu aos 67 anos há cerca de uma semana. A psicoterapeuta e pedagoga vivia no exterior há aproximadamente três décadas e atualmente estava em Barcelona, na Espanha. Em setembro de 2015, a apresentadora já havia perdido outro irmão, Cirano Rojabaglia, vítima de um infarto fulminante aos 60 anos.

Além de Mara e Cirano, Xuxa tem outros dois irmãos, Solange Meneghel e Blad Meneghel. A mulher de Junno Andrade perdeu ainda o pai, Luiz Floriano, em março de 2017, e a mãe, dona Alda, em maio do ano seguinte, 10 anos depois de ser diagnosticada com o Mal de Parkinson.

Até o momento, Xuxa não usou suas redes sociais para se pronunciar a respeito da morte da irmã mais velha. A apresentadora que completa 60 anos em março está se preparando para retornar à TV, com o reality “Caravana das Drags”, e ao cinema, com “Uma Fada Veio me Visitar”.

Antes, no final do mês que vem, entre os dias 24 a 27, a apresentadora circula com seu Navio da Xuxa saindo de Santos (SP). Sergio Mallandro e KLB são alguns dos convidados da embarcação.

Quem era a irmã de Xuxa, Mara Rubia Meneghel?

Gaúcha de Estância Santa Rosa, Mara Rubia se casou em 1981 e era formada em Psicoterapia e Pedagogia Sistémica. A irmã mais velha de Xuxa se formou ainda doutora em Ciências da Educação. A tia de Sasha Meneghel escreveu livros como “El Secreto de Maroka”, o último deles, em dezembro de 2022, sendo o primeiro para o público infantil e que abordava questões do bullying entre as crianças.

Em 2009, foi a criadora de um projeto que visava na integração e ajuda de crianças com dificuldade de comportamento e aprendizado. O “ARTIS” logo passou a ser usado em escolas públicas de Barcelona.

