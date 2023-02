Morre Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, aos 83 anos

- Publicidade -

Amazonino Mendes estava internado desde o dia 25 de dezembro, com problemas respiratórios. O político do Cidadania foi prefeito, senador e quatro vezes governador

Morreu neste domingo (12/2) o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania). Ele tinha 83 anos de idade e deixa três filhos. Ainda não há informações sobre velório e enterro do político.

Amazonino estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde 25 de dezembro com sérios problemas respiratórios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a visitar Amazonino no hospital em dezembro, antes de tomar posse.

Em outubro do ano passado, Amazonino chegou a concorrer ao governo de Amazonas, mas teve que diminuir o ritmo de campanha, pois os problemas de saúde já começavam a aparecer. Se eleito, ele teria o quinto mandato à frente do estado. A primeira internação foi em novembro por conta de uma crise de diverticulite. Ele teve alta, mas voltou a ser hospitalizado menos de 20 dias depois com dificuldades respiratórias. O quadro se agravou e o ex-governador não resistiu.

Amazonino Mendes nasceu em Eurinepé (AM). Ele se formou em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e, além de quatro vezes governador, foi senador e três vezes prefeito de Manaus.

Em 2008, o político teve o mandato de prefeito de Manaus cassado por compra de votos e captação ilícita de recursos para campanha eleitoral. Os advogados recorreram da decisão e Amazonino tomou posse em 2009.

