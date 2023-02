Ministros do STF devem pedir quebra de sigilo de Bolsonaro, diz jornal

- Publicidade -

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já estariam prontos para pedir a quebra dos sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do seu candidato a vice, o general Walter Braga Netto (PL) e também do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, em face de todas denúncias e fatos apresentados até agora que apontam para a participação dos três numa tentativa de golpe de Estado. A informação é de uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada na noite desta quinta-feira (2).

De acordo com a apuração do diário paulista, após os ataques terroristas realizados por bolsonaristas em Brasília em 8 de janeiro, a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a declaração do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que naturalizou esse documento golpista, dizendo que “todo mundo tinha um”, e a nova denúncia do senador Marcos do Val (Podemos-ES), de que uma reunião no Alvorada definiu uma tentativa de golpe por meio de um “grampo” no ministro Alexandre de Moraes, do STF, já são indícios suficientes de que a conduta dos três seja alvo de uma investigação formal, que se iniciaria com a quebra dos sigilos telemáticos e bancários deles.

Para esses magistrados do Supremo, o fato do GSI comandado por estar sempre enrolado nessas acusações, somado às falas golpistas de Braga Netto, que fomentava abertamente um golpe entre os bolsonaristas, e as atitudes de Jair Bolsonaro colocam os três como alvos que precisam ser investigados o quanto antes.

Por Henrique Rodrigues